Историку Соколову предъявлено новое обвинение

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Следователи предъявили новое обвинение историку Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.

«Было предъявлено обвинение по этой статье (ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» – прим. ВЗГЛЯД). Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал [следствию] обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», – отметил защитник, передает ТАСС.

Напомним, историк застрелил 24-летнюю студентку, с которой состоял в любовных отношениях, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом. Экспертиза признала Соколова вменяемым.



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