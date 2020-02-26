Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что в последнее время виделся в бизнесменом, бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко. Об этом 26 февраля он сказал «Радіо Свобода» в кулуарах форума Age of Crimea в Киеве.

Журналистка спросила у президента, правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко о его назначении премьер-министром. 

«Я, действительно, со многими людьми веду собеседования… И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», – сказал президент. 

Подробностей переговоров он не раскрыл.  

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос издания о комментарии. В пресс-службе компании Тигипко ТАС также не стали комментировать информацию.

Тигипко 60 лет. В 1997–1999 годах он был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и 2014-м баллотировался в президенты страны.

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ в конце 2019 года, Тигипко с состоянием $407 млн занимает 17-е место. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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