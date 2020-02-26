Обозначен лучший смартфон выставки MWC 2020

26.02.2020, 12:30, Разное

Несмотря на закрытие популярного форума MWC 2020 из-за коронавируса, имеется определенная информация о технике, которую предполагалось показать на мероприятии. В частности, эксперты смогли обозначить лучший смартфон несостоявшейся выставки.

Прежде больше двух десятков компаний заявили о нежелании принимать участие в MWC 2020, однако организаторы были вынуждены отметить мероприятие, что произошло в первый раз в его истории за 33 года. Тем не менее, самые стоящие внимания устройства все равно получили награды по запланированному прежде графику. Так, 26 февраля генеральный директор китайской компании OnePlus Пит Лау выступил с официальным сообщением, что разработка его фирмы — 7T Pro — получила премию «Лучший смартфон». Как заметили инициаторы проведения выставки, данный мобильный аппарат практически непреодолим, он способен похвалиться отличной скоростью, хорошим программным обеспечением и механизмом быстрой зарядки. В общем перечне победителей оказались Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy Fold и iPhone 11 Pro.

MWC 2020 должна была пройти 24-26 февраля в столице Каталонии Барселоне, но мероприятие отменили в связи с угрозой коронавируса. Организаторы утверждают, что благополучно провести его невозможно в связи с распространением опасной эпидемии, особенно уделяя должное внимание здоровой и безопасной окружающей среде в городе. Все страхи, связанные с вирусом, пытались развеять при помощи специальных рекомендаций в интернете и запрета посещать форум жителям Уханя, но такие меры не дали ожидаемого результата.