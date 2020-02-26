В Крыму представили рассекреченные рисунки моста через Керченский пролив 1944 года

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Жители Крыма смогут увидеть изображения моста через Керченский пролив, построенного войсками СССР в 1944 году в ходе освобождения полуострова от фашистских захватчиков. Уникальные документы представлены в Крымской библиотеке имени Франко, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Министерство обороны РФ рассекретило 5 фотоальбомов, рассказывающих о том, как восстанавливали железнодорожные мосты, пути и станции Севастополь, Джанкой и Евпатория. Эти альбомы содержат более двадцати рисунков, на которых показаны несколько этапов строительства моста через пролив. Их автором является ярмянский художник Врамшапух Шакарян. Копии этих графических изображений представлены в рамках выставки "Рельсы над проливом" в библиотеке им. Франко в Симферополе.

Как отмечают исследователи творчества Врамшапуха Шакаряна, он был членом технической группы одной из военных железнодорожных бригад, которые занимались возведением моста. В СССР Шакаряна получил титул лучшего художника-графика. Кроме того, он был заслуженным деятелем искусств Армянской Социалистической Советской республики. В послевоенные годы он преподавал в Ереване, Кишиневе, Краснодаре, Омске и Ростове-на-Дону.

"Ранее мы предполагали, что визуальные свидетельства о наведении первого моста через Керченский пролив не сохранились. Тпереь мы отсканировали эти изображения и впервые представили их здесь, в Симферополе.На это нам дал разрешение музей железнодорожных войск России", — говорит военный историк и главный редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.

Рисунки уникальны тем, что на них зафиксированы весь ход наведения моста через Керченский пролив для Красной Армии. Этому первому мосту, который был разрушен льдом в 1945 году, посвятил стихотворение Сергей Сергеев-Ценский.

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ГТРК "Севастополь"