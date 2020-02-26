Пассажиров метро Москвы эвакуировали из-за внезапной проверки

26.02.2020, 12:26, Разное

Пассажиров московского метро внезапно сняли с поезда на Таганско-Краснопресненской линии для проверки состава. Их высадили на станции «Рязанский проспект», сообщает «Вечерняя Москва».

После того, как пассажиры покинули вагоны, состав сняли с пути и направили в депо. В результате работа фиолетовой ветки метрополитена была нарушена. На станции скопилось большое количество людей, а другие поезда снизили скорость, чтобы соблюдать интервал движения. В настоящее время ситуация на линии нормализовалась. 



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