WSJ отказалась извиняться за ошибочную статью о КНР

26.02.2020, 12:26, Новости дня

Газета The Wall Street Journal признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, однако не принесла официальных извинений, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь сообщил, что газета WSJ «в последние несколько дней по разным каналам связывалась с китайской стороной, признав, что опубликованная статья была ошибочной, а также заявила, что извлечет уроки, однако по-прежнему не дала ответ, который требовала китайская сторона», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что требования Пекина просты: издание должно наказать ответственных за публикацию статьи и принести официальные извинения.

Напомним, МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания The Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса «Китай – настоящий больной Азии».

В статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали материалу, по мнению МИД Китая, «сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что аннулирование аккредитаций не является вопросом свободы слова, как об этом говорит Помпео.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.