«Проект»: Кремль совместно со Сбербанком создал новую структуру для пропаганды в интернете

26.02.2020, 12:24, Новости дня

Кремль при участии Сбербанка и правительства Москвы запустил Центр управления рисками, который призван повышать явку и продвигать тезисы власти во время голосования по поправкам в Конституцию и парламентских выборов 2021 года. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на три источника.

В системе СПАРК новая структура называется АНО «Диалог», ее возглавил Алексей Гореславский, который перешел туда из администрации президента, где курировал интернет. В офисе новой структуры Гореславский проводит совещания чиновников и политтехнологов, на которых обсуждается подготовка к голосованию и выборам.

Организация будет предлагать избирателям адресную политическую рекламу. Для этого центр использует технологии, которые определяют данные пользователей. Кроме того, Центр будет работать с избирателями в соцсетях.

Офис центра располагается на улице Фрунзе, на территории бизнес-центра «Красная Роза». Там же находится штаб-квартира «Яндекса». Гореславский отвечал в Кремле в том числе за взаимодействие с «Яндексом». Но «Яндекс» утверждает, что компания в работе Центра управления рисками не участвует.



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