Буланова, Пригожин, Архарова и другие российские знаменитости рассказали об отношении к «мистике» високосного года

26.02.2020, 12:21, Разное

Многие люди склонны верить, что високосный год, а таковым является 2020-й, в чём-то особенный и может принести в жизнь «мистику». Татьяна Буланова, Иосиф Пригожин, Екатерина Архарова и другие российские знаменитости рассказали о своём отношении к «дополнительному дню» и его «роли» в судьбе.

Художник Никас Сафронов не только верит в мистику високосного года, но и считает, что практически все вещи или события в жизни человека так или иначе с ней связаны. Он уверен, что люди сами создают приметы и прочее, но при этом сам мастер ни разу не сталкивался с «особенностями» високосного года, однако умеет «заговаривать» ячмень на глазу или зубную боль. По мнению художника, мистические события могут происходить, но только в том случае, если в это верить. Екатерина Архарова, Юрий Стоянов, Иосиф Пригожин и Татьяна Буланова не склонны верить в приметы и никогда не замечали «особенности» года с дополнительным днём. При этом знаменитости не отрицают, что главное – настрой, то есть, всегда сбывается то, о чём думает человек.



Ясновидящая Кажетта Ахметжанова, говоря о мистике високосного года, напоминает, что, к примеру, катастрофы с «Титаником» и подлодкой «Курск» произошли именно в такие периоды. Однако всё индивидуально и во многом зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Овнам, Львам и Стрельцам в 2020 году может грозить высокий уровень конфликтов, Тельцам, Девам и Козерогам придётся бороться с прокрастинацией, Весам, Близнецам и Водолеям нужно будет преодолевать страхи, а у Рыб, Раков и Скорпионов не исключены депрессии. Поэтому ясновидящая советует всем с серьёзностью относиться к событиям високосного года, информирует интернет-портал «Teleprogramma».