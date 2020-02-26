Дело экс-главы колонии, где сидел Цеповяз, передали в суд

26.02.2020, 12:19, Новости дня

Уголовное дело в отношении экс-главы колонии в Амурской области и его заместителя, где сидел один из лидеров кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз, направили в суд, сообщила Генпрокуратура.

«Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №3 УФСИН РФ по Амурской области и его заместителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Следствие полагает, что обвиняемые в 2011-2015 годах на территории колонии незаконно организовали производственные объекты, заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних.

Часть осужденных, включая Цеповяза, перевели на облегченные условия отбывания наказания, нескольких из них приговорили к УДО.

Напомним, в колонии, где отбывал наказание Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.

В июле 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.