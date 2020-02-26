Сурков о Зеленском: Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента

26.02.2020, 12:18, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, в интервью порталу «Актуальные комментарии» высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского «легкость необыкновенная в мыслях».

Отвечая на вопрос, какое мнение на него произвел Зеленский на саммите в нормандском формате в декабре 2019 года, Сурков ответил: «Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента…У него легкость необыкновенная в мыслях».

Применимое к Зеленскому выражение «не лох» пошло после того, как в Золотом Луганской области в октябре 2019 году в разговоре с украинским военным президент заявил: «Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери».

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и российского лидера Владимира Путина. На саммите присутствовал Сурков.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». 

18 февраля Путин уволил Суркова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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