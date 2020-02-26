Эвакуация наших сограждан из Китая – большой информационный провал, которым воспользовались оппоненты власти

26.02.2020, 12:18, Новости дня

Эвакуация украинцев из Китая стала большим информационным провалом украинской власти, сказала в комментарии изданию «ГОРДОН» вице-президент Украинской PR-Лиги, партнер агентства PR-Service, доктор экономических наук Елена Деревянко.

«Украинское общество получает информацию о коронавирусе откуда угодно, кроме официальных источников. Тема активно обсуждается в профессиональном медицинском сообществе, пациенты, имеющие устойчивые личные связи с докторами, стараются получить максимум информации от них. Администрации частных учебных заведений, которые вынуждены отвечать на непрерывные запросы родителей об эпидемиологической ситуации, рассылают весьма подробные и структурированные письма о сценариях своих действий при разном развитии событий в Украине. Факты и слухи передаются из уст в уста, множатся и мутируют. А Минздрав просто прекрасен в своей коммуникационной импотенции – со своими рассказами про якобы не интересующие СМИ брифинги и совещания. Речь идет о ситуации повышенной опасности глобального масштаба. Ссылки на нежелание медиа освещать ситуацию – несостоятельны. Скорее, речь о неумении готовить и распространять контент в формате антикризисной коммуникации. И об отсутствии «плана SOS» на практическом уровне – подготовке медперсонала и баз организации карантина», – отметила Деревянко.

По ее словам, в Украине довольно легко спровоцировать панику.

«Что касается эвакуации наших сограждан из Китая, то это один большой информационный провал. Которым, вполне вероятно, не преминули воспользоваться оппоненты действующей власти. Но что еще важнее – это глубочайший кризис системы государственного управления как таковой. Спровоцировать панику у нас легко. Украинцы совершенно не доверяют власти после того, что она с ними делает в течение всех лет независимости и особенно в последние лет восемь, когда экономические перспективы перестали быть радужными, а политические и социальные противоречия обострились», – сказала собеседница.

По ее мнению, Минздраву изначально нужно было распространять информацию о готовности украинских медучреждений к приему больных.

«С момента, когда Всемирная организация здравоохранения забила тревогу по поводу уханского вируса, Минздраву и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уже необходимо было готовить общество. Купировать панику, напоминать о правилах профилактики, заявлять о том, что Украина не бросит своих за границей, насытить инфополе видеоматериалами о готовности хотя бы отдельных медучреждений к приему жертв эпидемии. А не махать кулаками после драки и устраивать реалити-шоу «дурдом 2020″ в Новых Санжарах с министром в главной роли. И никакие точечные запоздалые назначения главных санитарных врачей или заявления о достаточном количестве масок сейчас не спасают положение дел. Отсутствие системного подхода к госуправлению и коммуникационной политике не лечится за один день», – резюмировала Деревянко.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах. Один из участников протестов отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

Пяти подозреваемым сообщили о подозрении.