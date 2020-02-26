Рассекреченный разведчик-нелегал Юрий Шевченко впервые появился на публике

26.02.2020, 12:12, Новости дня

Разведчик-нелегал Герой РФ Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января официально рассекретила Служба внешней разведки.

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских разведчиков-нелегалов супругов Геворка и Гоар Вартанян, передает РИА «Новости».

Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic.

Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.

В конце января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».

Это Герой РФ Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой РФ Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.