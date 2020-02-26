В «Единой России» опровергли информацию об объединении с ОНФ

26.02.2020, 12:08, Новости дня

Сообщения об объединении»Единой Россия» с Общероссийским народным фронтом не имеют оснований. Как передает «Интерфакс», об этом сказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

«Ничего такого, что имело бы под собой основания, в появившихся сообщениях я не вижу. Проект слияния партии и ОНФ не обсуждался», — сказал Перминов.

Накануне «Медуза» со ссылкой на исочники сообщила, что «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, при этом в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя.

По данным источников издания, Дмитрий Медведев не попадет в число сопредседателей и потеряет пост руководителя партии.

Провести ребрендинг и объединение надо до сентября, поскольку изменения в устав партии по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов.

«В названии останется слово „Россия“, а слово „единая“ пропадет», — рассказал источник «Медузы» в партии.



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