ФСБ сообщила о задержании в Саратове двух подростков, которые планировали теракт в школе

26.02.2020, 11:07, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиФСБ России отчиталась о задержании в Саратове подростков в возрасте 14 и 15 лет, которые якобы хотели устроить «бойню» в одной из местных школ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство и пресс-служба Следственного комитета.

В отношении подростков завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (части 1 статьи 30, пункты «а», «ж» части 2 статьи 105 УК). Оба они задержаны, суд решает вопрос об их аресте.

ФСБ утверждает, что подростки состояли в группах, «пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Их задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья. РИА Новости со ссылкой на ФСБ добавляет, что школьники уже дали признательные показания и заявили, что «готовили массовое убийство из мести и хотели убить «примерно 40 человек». Местное издание «Версия-Саратов» сообщает, что подростки якобы хотели отомстить одноклассникам и другим ученикам школы за постоянные обиды. 

В опубликованном агентством видео один из подростков рассказывает, что заинтересовался «идеологией массовых убийств в школах» примерно год назад, а устроить нападение планировали в мае. Помимо обреза, они, по данным ФСБ, также планировали использовать самодельные зажигательные смеси: инструкции по их изготовлению они нашли в интернете.

В октябре 2018 года в аннексированном Крыму в Керчи произошло массовое убийство в политехническом колледже: 20 человек погибли, 54 человека были ранены. Виновником расстрела был назван студент 4-го курса Владислав Росляков, ему было 18 лет. Его нашли мертвым на втором этаже, по версии следствия, он совершил самоубийство.

Через год после этого в Благовещенске на Дальнем Востоке 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел в здание с охотничьим ружьем, убил сокурсника, ранил еще троих человек и также покончил с собой. 



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