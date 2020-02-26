Суды в Казахстане лишили лицензий двух адвокатов по требованию Минюста

26.02.2020, 12:07, Новости дня

​Есильский и Сарыаркинский районные судя Астаны 26 февраля удовлетворили иски Минюста Казахстана об отзыве лицензий у адвокатов Аманжола Мухамедьярова и Ерлана Газымжанова. Решения были вынесены почти одновременно. Минюст настаивал на отзыве лицензий из-за того, что Газымжанов выложил в интернет фрагмент видеозаписи из зала суда №2 Алматинского района Астаны, на которой судья Гульжан Убашева на повышенных тонах отчитывала прокурора.​ Мухамедьяров этот пост репостнул. Оба юриста не согласны с решениями судов и намерены их обжаловать.

Газымжанов обратил внимание на то, что председатель Есильского суда Руслан Мажитов обнародовал мотивировочную часть решения еще до того, как судьи подготовили окончательную форму документа. Такой же текст выложил председатель Сарыаркинского райсуда Арман Жукенов. По мнению Газымжанова, это может означать, что председатели судов вмешивались в рассмотрение исков Минюста и причастны к вынесению решений.

«Два разных судьи в двух разных судах проявили такую синхронность, одни и те же доводы в одно и то же время они огласили. Это говорит о том, что боялись оглашать решение раньше другого. Это вопиющий факт несправедливости, — заявил Газымжанов. — Пресс-релиз был подготовлен с мотивировкой несмотря на то, что судьи еще своего решения, мотивировочной его части, не выпустили.

«Мы полагаем, что все это было согласовано на уровне суда города Нур-Султан», — согласился с этим мнением Мухамедьяров.