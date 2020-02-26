ОК к Масленице создали стикерпак со знаменитым котом Джазом

26.02.2020, 12:06, Новости дня

Социальная сеть Одноклассники создала совместный проект с котом с блинами по имени Джаз. Стикерпак, героем которого стал Джаз, появился в ОК к Масленице. 

Кот Джаз стал популярным в Интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, который живет в Перми. В этом году коту исполнится 9 лет, сейчас он известен не только в России, но и на Западе.

Джаз появился в ОК перед Масленицей неслучайно. В этот семейный праздник принято печь блины, ходить в гости и поздравлять друг друга. Чтобы пользователи могли ярче выражать свои эмоции, ОК сделали стикеры с популярным котом, который стал забавным символом Масленицы.



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