Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

26.02.2020, 12:06, Новости дня

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД

ЧП произошло около 10 часов утра 26 февраля в школе №81 в Заволжском районе. Женщину госпитализировали с проникающим ранением в области живота, о ее состоянии ничего не сообщается. Пятнадцатилетний подросток с места скрылся, но вскоре его задержали — он отсиживался дома.

Известно, что школьник не состоял на учете, о его мотивах ничего не известно.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.



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