Компанию Ахметова не заинтересовало предложение Зеленского о приватизации неприбыльных шахт

26.02.2020, 12:06, Новости дня

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова не заинтересована в приватизации неприбыльных госшахт. Об этом 25 февраля УНИАН сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко.

«У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно», – сказал он.

Тимченко также заявил, что ДТЭК не заинтересована в покупке компании «Центрэнерго».

«Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет – развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция», – сказал он. 

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и “Центрэнерго».

На сайте ДТЭК указано, что компания добывает энергетический и коксующийся уголь. У нее есть семь шахт и четыре обогатительные фабрики. Суммарная добыча угля за 2018 год составила 24,1 млн тонн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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