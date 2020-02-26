Вильфанд: никакой целины больше не будет

26.02.2020, 12:06, Новости дня

Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости, Вильфанд сделал доклад "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН​​​. В нем он заявил, что из-за изменения климатических условий больше нет возможностей для расширения ареала сельхозземель. По его словам, никакой целины больше не будет.

При этом есть возможность повышать урожайность уже существующих сельскохозяйственных территорий.

Сейчас в РФ сельскохозяйственные земли занимают 22 процента от территории. Это максимум. По данным доклада, в странах с похожим климатом обычно в сельском хозяйство задействовано до 15 процентов земли.