Россия передала КНДР тест-системы диагностики коронавируса

26.02.2020, 12:05, Новости дня

Россия передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19, передача тест-систем осуществлена по просьбе Пхеньяна, сообщили в МИД России.

«В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», – передает РИА «Новости» сообщение МИД.

«Рассчитываем, что данный шаг будет способствовать совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.



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