Появилось видео допроса готовивших нападение на школу в Саратове подростков

26.02.2020, 12:05, Новости дня

Опубликована видеозапись спецоперации в Саратове, где два 14-летних подростка планировали напасть на школу.

Злоумышленников на видео задержали на территории задержанного бомбоубежища, в ходе обыска у подростков нашли обрез охотничьего ружья, передает РИА «Новости».

Подростки были членами сообществ, которые пропагандируют идеологию массовых убийств, сообщали в ФСБ.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».



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