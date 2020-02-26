Работа официанткой, изнасилование, крах карьеры, инсульт: Сложная судьба звезды «Возвращения Мухтара» Натальи Юнниковой

26.02.2020, 12:04, Разное

Отечественная киноактриса Наталья Юнникова, запомнившаяся многим зрителям по сериалу «Возвращение Мухтара», сегодня, 25 февраля могла бы отметить 40-летний юбилей. Артистка со сложной судьбой не дожила до этой даты чуть более двух лет, скончавшись вследствие перенесённого инсульта.

После школы Наталья Юнникова решила стать актрисой и подала документы сразу в несколько столичных училищ, но в итоге выбрала Щепкинское. На последнем курсе вышла замуж за Антона Федотова, а после вуза вместе с супругом уехала в Израиль, где работала ведущей на телеканале, родила сына Ролана. Когда мальчику не было ещё года, его родители расстались, и актриса вернулась в Россию. По приезду на родину, Юнникова ходила на многие кастинги, получала предложения от режиссёров и, наконец, сыграла роль, принёсшую ей популярность, но одновременно и послужившую причиной дальнейшего краха карьеры. Артистка 6 лет снималась в сериале «Возвращение Мухтара», но затем осознала, что практически не уделяет время подрастающему сыну, и решила уйти из проекта. Кроме того, именно в тот период в жизни Юнниковой был бурный роман с коллегой, но через время она узнала, что возлюбленный ей лгал, и у отношений нет будущего, так как он давно женат.



В интервью Наталья Юнникова не раз рассказывала, что судьба не была к ней благосклонной. Она пережила сексуальное насилие, но всё же решила не ломать жизнь обидчику и не заявила на него в полицию. Актрисе постоянно не хватало денег, поэтому она подрабатывала продавцом и официанткой, занимала средства у бывшего мужа и знакомых. Осенью 2017 года Юнникова дома потеряла сознание и была госпитализирована. Врачи ввели её в искусственную кому, но, несмотря на все усилия, 37-летнюю артистку, перенёсшую инсульт, спасти так и не удалось.