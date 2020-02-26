Россиянин Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом

26.02.2020, 12:04, Разное

Россиянин Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса в категории плавание подо льдом. Накануне спортсмен совершил нырок в Амерьевском доломитовом карьере на территории Московской области и проплыл без использования кислородного баллона 180 м.

Прошлым рекордсменом был француз Артур Гуэран-Бойери, который в 2017-м преодолел дистанцию 175 м подо льдом. Алексей Молчанов готовился к установлению рекорда в течение 3-х месяцев. До этого он успел установить рекорды на высоких глубинах и в морской акватории, но теперь решил опробовать свои силы в вопросе дистанции.

Двигаться в условиях холодной воды в подлёдном пространстве достаточно тяжело, особенно из-за недостаточной видимости. В качестве ориентира ныряльщик использовал верёвку. Спортсмен впоследствии рассказал, что уже на дистанции в 100 м очень хотел сделать вдох, однако в результате сумел дойти до результативной отметки. В 2021 году фридайвер намеревается обновить на отметке 185 либо 190 м. Актуальное достижение он посвятил собственной матери и фильму о ней, который станет доступен для просмотра 5 марта.