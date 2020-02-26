В России предусмотрены специальные дни продаж Honor View 30 Pro с подарками

26.02.2020, 12:04, Разное

Представители бренда Honor, являющегося подшефной фирмой компании Huawei поделились подробностями старта реализации новой модели View 30 Pro на территории России. Производитель определил специальные дни продаж, предусмотрев подарки для покупателей флагмана.

Начиная с 11:00 по времени Москвы, 3, 10 и 17 марта начнутся продажи смартфона. Продлится реализация новинки до того момента, пока он будет в наличии. В первый «специальный день» покупатели Honor View 30 Pro смогут стать обладателями смарт-часов Honor MagicWatch 2 в модификации 46 мм. Отдельно этот «умный» гаджет продается почти за 13 000 рублей. Кроме того, поклонникам бренда предоставляется возможность за подписку в аккаунте флагмана с 26 февраля по 3 марта получить купон на скидку.

Смартфон View 30 Pro для РФ Honor станет поставлять в двух оттенках – черном и синем. Рекомендованная розничная стоимость девайса составляет около 37 000 рублей.