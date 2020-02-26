Зеленский признал невозможность «возвращения» Крыма в ближайшее время

26.02.2020, 11:58, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев не в состоянии «вернуть» Крым в состав Украины в ближайшее время, поскольку это «сложное задание для страны».

«Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», – цитирует ТАСС Зеленского.

При этом он подчеркнул, что возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи страны.

«Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Возращение Крыма – неотъемлемая часть нашей национальной идеи», – сообщил он.

Ранее Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит засматриваться на Крым.