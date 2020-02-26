Ударивший ножом в живот учительницу школьник задержан в Ульяновске

26.02.2020, 11:58, Новости дня

В Ульяновске 15-летнего школьника заподозрили в покушении на убийство преподавательницы, по версии следствия, юноша нанес учительнице удар ножом, информирует региональный СУ СК.

Инцидент произошел около 10 утра в среду (11.00 мск), сообщается на сайте ведомства. Школьник, по данным следствия, нанес проникающее ранение в область живота учительнице.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента, назначены судебные экспертизы, устанавливаются свидетели, проверяются условия жизни подростка.

В январе в Уфе ученица принесла в школу нож и поранила двоюродную сестру, СМИ сообщали, что между семьями нападавшей и пострадавшей был конфликт.



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