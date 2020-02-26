Мнение: Иран. Несоответствие

26.02.2020, 11:57, Разное

Минимум в 6 странах зарегистрированы больные, заразившиеся на территории Ирана. Это совершенно не согласуется с данными, которые предоставляют иранские власти: 34 заражённых. Кроме того, именно в Иране феноменально высокое соотношение официально умерших к числу зараженных, полностью выбивающееся из аналогичных показателей других стран.

Судя по всему, Иран активно использует «конкурентное преимущество» любой тоталитарной деспотии: закрытость и ложь. Более вероятно, что масштабы эпидемии в Иране кратно, а то и на порядок выше, чем это заявлено.

Учитывая соответствия российских и иранских режимов во всем, что касается пренебрежения к жизни, здоровью и благополучию своего населения, можно предположить, что и отечественные власти будут вести себя ничуть не лучше.

Сообщают, что эти фото из Шереметьево-2

Источник: Эль Мюрид



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