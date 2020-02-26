Затравленная из-за коронавируса китайская семья хочет сбежать из России

26.02.2020, 11:54, Разное

Семью выходцев из Китая вынудили покинуть Ханты-Мансийский автономный округ, где они работали и снимали жилье. Иностранные гости подверглись травле из-за эпидемии смертоносного коронавируса COVID-2019, вспыхнувшего в Поднебесной, сообщает Ura.ru.

Хозяева комнаты, которую снимали китайцы, потребовали их съехать. Как рассказала член семьи Сюли Суй, семья планирует на некоторое время переехать в Москву к родственникам, а затем и вовсе покинуть Россию. Однако Суй и ее родные намерены вернуться после того, как напряженность вокруг ситуации с коронавирусом спадет. 



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