Шоптенко станцевала с 90-летним Чапкисом

26.02.2020, 11:54, Новости дня

32-летний украинский хореограф Алена Шоптенко станцевала с 90-летним коллегой Григорием Чапкисом. Видео она разместила в Instagram.

«Танец как эликсир вечной молодости! Григорий Чапкис – самое яркое тому доказательство! Вчера маэстро танца исполнилось 90 лет! А сегодня по этому поводу мы с ним кружили в вальсе и, поверьте, более надежного и харизматичного партнера еще нужно поискать! С днем рождения, Григорий Николаевич! Вы для нас всех пример! Пример того, как нужно любить и ценить танец! Вы и есть танец в самом мужском его проявлении», – написала Шоптенко 25 февраля.

Ролик был снят в Киевском национальном университете культуры и искусств на концерте по случаю юбилея Чапкиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Танец как эликсир вечной молодости! @gregory_chapkis самое яркое тому доказательство! Вчера Маэстро танца исполнилось 90 лет! * А сегодня по этому поводу мы с ним кружили в вальсе и, поверьте, более надежного и харизматичного партнера ещё нужно поискать! * С Днём рождения, Григорий Николаевич! Вы для нас всех пример! Пример того, как нужно любить и ценить танец! Вы и есть танец в самом мужском его проявлении *

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 25 Фев 2020 в 9:22 PST

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», которое выходит на телеканале «1+1». Является народным артистом Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / «Ведомости»: Из Минэкономразвития уйдут три замминистра

04.01 / Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

05.02 / Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

31.01 / Тимошенко заставили пройти полиграф, Ермак вывел из себя россиян. Главное из Telegram-каналов

04.01 / Лавров заявил о возобновлении эскалации напряженности из-за убийства Сулеймани

26.02 / 9,6% украинцев считает, что на Донбассе идет война между США и РФ – опрос

10.01 / Лукашенко: «Газпром» зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии

08.02 / СМИ обнаружили имения Азарова и Захарченко на Рублевке

31.12 / Путин наградил спасателей за работу после взрыва в жилом доме в Магнитогорске

31.12 / Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что против разглашения персональных данных людей, которых передали боевикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика