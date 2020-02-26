Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

26.02.2020, 11:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме Age of Crimea в Киеве 25 февраля, что сейчас все усилия украинской власти направлены на восстановление мира на Донбассе, но это не значит, что вопрос Крыма снят с повестки дня, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Наше общество может спорить на многие темы, но это не вызывает никаких споров или сомнений. Тут украинцы на 100 процентов едины. А, значит, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи», – заявил президент.

После аннексии Крыма Россией, отметил он, украинцы поняли, «что живут в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима».

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки дня или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Мы сделаем все, чтобы над Крымом опять стал развеваться украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая, к сожалению, не может решиться завтра. Но есть вещи, которые мы с вами можем и должны делать уже сегодня», – сказал президент.

Среди таких шагов он назвал поддержку украинцев, которые остаются в Крыму и «ждут возвращения в Украину».

«То, что сейчас из соображений безопасности они не говорят об этом в голос, не означает, что их нет. И они должны знать, что государство о них не забыло. В предыдущие годы власть на каждом углу заявляла, что Крым – это Украина, но в реальности крымчане получают украинские свидетельства о рождения путем сложной судебной процедуры, не могут открыть даже счет в банке, финмонитринг вносит их в группу риска, поэтому у них нет шансов на кредит… Я считаю это недопустимым и позорным для Украины. Шесть лет существуют эти проблемы, но только сейчас они решаются правительством», – сказал Зеленский

5 декабря 1994 года Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на обязательства стран – подписантов Будапештского меморандума (США, России, Великобритании) быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины. Также эти страны обязались не применять против Украины оружие.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.