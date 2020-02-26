От разведки США требуют прояснить ситуацию с возможным вмешательством России в выборы

26.02.2020, 11:52, Новости дня

ВАШИНГТОН – От Белого дома и американской разведки все настойчивее требуют рассекретить некоторую информацию и рассказать общественности о возможных попытках России вмешаться в предстоящие президентские выборы.

Значительная часть таких призывов исходит от бывших сотрудников американской разведки и органов безопасности, разочарованных серий утечек, которые привели к сообщениям о том, что Россия пытается поддержать кампании как президента Дональда Трампа, так и одного из его соперников-демократов, сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Белый дом и Управление директора национальной разведки отказались от комментариев, когда «Голос Америки» спросил их, рассматривают ли они план обнародования некоторых разведданных.

Находясь в Индии, президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу утечек разведданных, назвав сообщения о вмешательстве России с целью помочь его избирательной кампании или усилиям лидера гонки у демократов Берни Сандерса «сильно преувеличенными».

«Разведка никогда не говорила мне, – сказал он журналистам. – А у нас есть пара человек, которые были бы очень хорошо осведомлены».

Другие сотрудники администрации Трампа также категорически отвергли сообщения о вмешательстве России с целью повысить шансы президента.

Однако в пятницу Сандерс подтвердил, что американская разведка предупредила его о российском вмешательстве. Позднее он предостерег Москву от вмешательства в американскую политику.

С учетом таких противоречивых комментариев, бывшие сотрудники разведки и органов безопасности призвали к определенному раскрытию информации.

«Я бы определенно поддержал это, вне зависимости от того, что там говорится, – заявил "Голосу Америки"бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Джон Маклафлин. – Мы пока не знаем всей картины».

С ним согласны другие бывшие сотрудники разведки.

«Признаки и предупреждения об угрозах нашему демократическому процессу – это не хорошее вино, которое со временем становится лишь лучше», – сказал бывший начальник резидентуры Дэниел Хоффман.

«2016 год научил нас, что нам нужна скоординированная оценка, основанная на фактах, а не на намеках и некачественном анализе c необъективным креном к подтверждению», – добавил он.

По крайней мере один сотрудник Белого дома заявил о готовности поделиться с общественностью некоторыми имеющимися разведданными.

«У меня нет проблем с этим», – сказал советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен в интервью программе «Лицом к нации» на канале CBS в воскресенье.

«Если есть разведданные, которые мы можем рассекретить, которые можем вытащить, то тем лучше, потому что в 2016 году нас не было [в Белом доме], когда происходило вмешательство на предыдущих выборах, администрация очень мало что делала по этому поводу», – добавил он.

Однако некоторые из сотрудников администрации, работавших в 2016 году, обвиняют администрацию Трампа в том, что она делает еще меньше.

«Крайне важно, чтобы администрация Трампа рассекретила то, что мы знаем, чтобы разведсообщество описало ситуацию публично, чтобы избиратели были вооружены этой информацией», – заявил бывший министр внутренней безопасности при президенте Бараке Обаме Джей Джонсон, выступая на форуме в Детройте в понедельник.

«Именно это мы сделали в предыдущей администрации», – добавил он, сославшись на заявление, выпущенное им и другими высокопоставленными чиновниками в октябре 2016 года, которое обвиняло Россию в хакерских атаках и утечке переписки Национального комитета Демократической партии.