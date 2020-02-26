В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров с Россией по Сирии

26.02.2020, 11:51, Новости дня

Турция ожидает, что переговоры с Россией поспособствуют устойчивому прекращению огня в сирийском Идлибе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наше ожидание от переговоров с российской делегацией – это устойчивое прекращение атак в Идлибе», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в среду в Анкару прибудет российская делегация для очередного раунда переговоров по Идлибу.

Также накануне Эрдоган заявлял о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с российским лидером Владимиром Путиным.

На прошлой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.