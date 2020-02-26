В Турции рассказали об ожиданиях от переговоров с Россией по Сирии

26.02.2020, 11:51, Новости дня

Турция ожидает, что переговоры с Россией поспособствуют устойчивому прекращению огня в сирийском Идлибе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наше ожидание от переговоров с российской делегацией – это устойчивое прекращение атак в Идлибе», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в среду в Анкару прибудет российская делегация для очередного раунда переговоров по Идлибу.

Также накануне Эрдоган заявлял о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с российским лидером Владимиром Путиным.

На прошлой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Китай ослабляет ограничения, введенные в связи с коронавирусом

03.01 / Путин безвозвратно решил не субсидировать Беларусь в прежних объемах – политобозреватель Яковлевский о прекращении поставок нефти из РФ

20.01 / Новый смартфон Pocophone F2 Lite появился на живых фото

29.12 / Главное за неделю. Украина и ОРДЛО провели обмен удерживаемыми лицами, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $3 млрд

05.02 / В России сменились послы пяти постоянных членов Совбеза ООН

07.01 / Белый дом не исключил рассекречивания разведданных по Сулеймани

08.02 / Ляшко раскрыл газовый обман украинцев

13.02 / Блумберг тратит на рекламу в Facebook по $1 млн в день

18.01 / «Фотку с нами сделаете?» — Полицейские остановили Lexus Усика

14.02 / Незаконно осужденный фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт – Денисова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика