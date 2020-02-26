На съемной квартире в Москве зарезали девушку

26.02.2020, 11:51, Новости дня

На съемной квартире в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями, следователи возбудили уголовное дело, информирует ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, 26 февраля 2020 года в съемной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями, которая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», правоохранители ведут розыск причастного к совершению преступления.

Летом 2019 года в отеле на территории Новой Москвы нашли тело задушенной девушки. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый якобы увлекался БДСМ. В январе расследование по делу завершилось.