Предполагаемый помощник террористов задержан в Петербурге

26.02.2020, 11:44, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности и участии в финансировании террористов, рассказали в городском управлении СК.

«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности… Подозреваемый с декабря 2018 года по январь 2019 года путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял двух лиц к участию в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Также задержанного подозревают в том, что в марте прошлого года он перевел около 6 тыс. рублей для финансирования террористической организации.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.