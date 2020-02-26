В Германии появилась «анти-Грета Тунберг»

26.02.2020, 11:44, Новости дня

В Германии становится популярной 19-летняя немка Наоми Зайбт, которую называют «анти-Грета Тунберг». Девушка изобличает ученых, которые используют науку в политических целях, а также заявляет, что «наука об изменении климата – это не наука вообще».

Зайбт критикует раздувание паники вокруг изменений климата и утверждает, что в ядре этого движения лежит «мерзкая антигуманная идеология», информирует «Царьград» со ссылкой на издание The Washington Post.

Девушка стала звездой форума Heartland Institute, проведенного в рамках конференции ООН по климату в Мадриде. Также в январе 2020 года она стала лицом кампании, цель которой – «поставить под сомнение поддерживаемое большинством ученых мнение» об антропогенной природе климатических изменений.

Наука об изменении климата – это не наука вообще, считает «анти-Грета Тунберг».

«Она – одареннейший сторонник свободного рынка и климатического реализма», – отмечает журналист The Washington Post Джеймс Тейлор.

По словам самой Зайбт, она стала активисткой несколько лет назад, когда высказала в школе скептицизм по поводу либеральной миграционной политики страны и столкнулась с чрезвычайно жесткой реакцией со стороны учителей и сверстников.

Однако это лишь укрепило ее сомнения по отношению к популярным мнениям в Германии.

«У меня мурашки по коже бегут, когда я вижу такую молодежь, особенно на школьной забастовке. Они вопят, кричат и вообще напуганы до смерти. Они боятся конца света», – говорит активистка.

Напомним, в конце 2019 года в Сети начала набирать популярность 16-летняя девушка из Швеции Изабелла Нильссон Ярванди, которую СМИ называли «анти-Грета». Девушка решила бросить вызов феминисткам, глобалистам и либеральным политикам со стороны «традиционных ценностей».

17-летняя шведка Грета Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Таким образом девушка выразила возмущение из-за рекордного количества лесных пожаров в стране.

Кроме этого, она выступила с требованием к властям соблюдать Парижское соглашение, в рамках которого необходимо срочно снизить выбросы парниковых газов.

Затем ее протест принял еженедельный характер. Многих вдохновили пикеты Тунберг, к ней начали присоединяться люди по всему миру.

Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», которая считается своеобразным дополнением к нобелевским номинациям. Также журнал Time признал ее «Человеком года».

В январе Тунберг сообщила, что подала заявку на регистрацию собственного имени как товарного знака.