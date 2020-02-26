«Черная лилия». Винник спел новую песню

26.02.2020, 11:42, Новости дня

Украинский певец Олег Вииник на своей странице в Instagram обнародовал видео исполнения композиции «Черная лилия». Песню он спел под аккомпанемент гитары.

«Черная лили», Live, акустика», – таким описанием певец сопроводил пост.

«Черная лилия на плече у нее. Лепестками зацепила сердце ты мое. Черная лилия, что скрываешь ты? От печали не чернеют белые цветы», – поется в песне.

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 24 Фев 2020 в 7:57 PST

31 июля 2020 года Олегу Виннику исполнится 47 лет. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее певец работал в Германии – пел там в мюзиклах «Отверженные» и «Элизабет». Сейчас Винник дает не менее 150 сольных концертов в год.