Клишас опроверг обнуление президентских сроков после внесения поправок в Конституцию

26.02.2020, 11:37, Новости дня

Текст поправок в Конституцию не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом – только домыслы, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

Клишас заявил, что «в тексте поправок в Конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено», это лишь домыслы, передает РИА «Новости».

Ранее экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика якобы приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.