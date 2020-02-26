Клишас опроверг обнуление президентских сроков после внесения поправок в Конституцию

26.02.2020, 11:37, Новости дня

Текст поправок в Конституцию не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом – только домыслы, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

Клишас заявил, что «в тексте поправок в Конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено», это лишь домыслы, передает РИА «Новости».

Ранее экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика якобы приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.



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