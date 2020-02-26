Илья Ковальчук: пока недоволен собой, нужно исправляться

26.02.2020, 11:31, Новости дня

Нападающий хоккейной сборной РФ Илья Ковальчук поделился с журналистами впечатлениями о своем первом матче в Национальной хоккейной лиге за клуб "Вашингтон Кэпиталз". Столичные выиграли у "Виннипег Джетс" (4:3 Б), а Ковальчук закончил игру с показателем полезности "-2".

"Мы выиграли, это, конечно, отлично, — цитирует форварда издание "Спорт-экспресс". – Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня "минус два" – нужно исправляться. Первый гол – я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться".

Отвечая на вопрос, как его приняли в команде, Илья отметил: "Отлично. Но я знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было".

А вот о возможности образования в "Вашингтоне" "русской пятерки", Ковальчук говорит осторожно: "Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем [с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым] чуть не вышли. Будем надеяться, что еще сыграем вместе".

Ковальчук был включен тренером в список тех, кто пробивал послематчевые буллиты, но не забил. Сам он настроен в этом смысле философски: "Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за "Монреаль". Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного".



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