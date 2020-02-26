Вертолет не смог обнаружить приморского подводного охотника, пропавшего у берегов Бали

26.02.2020, 11:31, Новости дня

Поисково-спасательна операция у берегов острова Бали пока не принесла результатов. Подводного охотника Александра Че искали с помощью катеров и вертолета. Однако с воздуха приморца также не удалось обнаружить. Об этом сообщают "Вестям:Приморье" со ссылкой на президента Федерации подводного спорта Приморья Дмитрий Анашкин.

Напомним, что сообщение о том, что Александр Че пропал пропал при подводной охоте на индонезийском острове Бали, появилось 24 февраля. Близкие владивостокца, рассказали он подстрелил большого тунца, после этого нырнул за добычей и больше уже не вынырнул. Лодочник пытался самостоятельно обнаружить россиянина, но безуспешно, после этого он обратился за помощью к местным спасателям.

Отметим, 25 февраля поиски приморского туриста велись только при помощи катеров. Сегодня, после того, в ситуацию вмешалось правительство Приморского края операции подключился вертолет.

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ГТРК "Владивосток"



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