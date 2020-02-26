Сухогруз и танкер столкнулись в Ростове-на-Дону

26.02.2020, 11:30, Новости дня

Два теплохода столкнулись на рейде Дона в Ростове-на-Дону, оба судна получили незначительные повреждения. Член одного из экипажей снял момент навала на видео.

Инцидент, по данным Южного следственного управления на транспорте СКР, произошел днем 25 февраля на Донецком специальном рейде. Участниками стали принадлежащий компании "Волгодон" сухогруз "Жадеит" и танкер "Лерик", собственником которого является ОАО "Палмали".

 

"Все! Все, столкновение!" — произносит за кадром оператор.

У "Жадеита" в носовой части образовалась небольшая вмятина, а у "Лерика" — вмятина и разрыв корпуса.

Следователи устанавливают виновника происшествия.



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