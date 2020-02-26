Глава компании «Укрэнерго» Ковальчук ушел в отставку

26.02.2020, 11:30, Новости дня

26 февраля руководитель Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил в Facebook, что уходит в отставку.

«С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления «Укрэнерго». Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев», – написал он.

Ковальчук добавил, что гордится результатами своей работы в компании. По его словам, ему приходилось заниматься реформированием «Укрэнерго» «под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации».

Он утверждает, что в течении длительного периода времени работу компании блокирует Министерство энергетики, и подчеркнули, что не разделяет «текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики».

Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління Укренерго.Це було непросте для мене рішення, до якого я…

Posted by Vsevolod Kovalchuk on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Ковальчук исполнял обязанности директора госкомпании «Укрэнерго» с 2015 года.

Наблюдательный совет «Укрэнерго» назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого заместителя председателя правления Владимира Кудрицкого, сообщила в Facebook руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества компании Мария Цатурян.

«К моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий», – написала она.

Ви вчора питали. Vsevolod Kovalchuk припиняє виконання обов'язків в.о. голови правління. Відповідно до рішення…

Posted by Mariia Tsaturian on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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