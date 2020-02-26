Коронавирус отменил чемпионат мира по шорт-треку

26.02.2020, 11:30, Новости дня

Вспышка эпидемии вируса COVID-19 не позволит провести чемпионат мира по шорт-треку. Первенство должно было пройти в столице Южной Кореи с 13 по 15 марта.

В Южной Корее наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Зафиксировано больше тысячи заболевший. 12 человек умерло. Эти обстоятельства вынудили Международный союз конькобежцев (ISU) отметить проведение чемпионата в Сеуле. Рассматривается вопрос о переносе соревнований в другое место. Но, возможно, чемпионат мира так и не состоится.

Старший тренер сборной России Владимир Григорьев сообщил РИА Новости, что огорчен отменой чемпионата мира. "Мы расстроены. Наша команда могла взять золото в мужской эстафете. В женской эстафете наша команда также могла претендовать на медали Семен Елистратов мог бы завоевать медали на дистанциях 1000 и 1500 метров. Софья Просвирнова могла принести команде медаль. Как и Екатерина Ефременкова", — сообщил Владимир Григорьев.



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