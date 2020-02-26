Политолог назвала новые внешнеполитические приоритеты Великобритании

26.02.2020, 11:26, Новости дня

«Британия остается активным членом НАТО, и ожидать улучшения отношений с Россией не приходится», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Так она прокомментировала решение Лондона провести самый масштабный обзор внешнеполитических приоритетов Британии со времен Холодной войны.

«В новых приоритетах Британии будет идти речь об активизации деятельности по всему миру, в том числе о расширении сотрудничества на двусторонней основе с четырьмя странами англосферы – США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, уже заключено двустороннее соглашение с Польшей по сотрудничеству в области обороны и безопасности», – сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Она напомнила, что обзоры стратегии национальной безопасности Британия проводит с 2010 года каждые пять лет. «В этом году Лондон также будет проводить такой обзор. Новая стратегия нацбезопасности будет сосредоточена на внешней политике в свете Brexit», – подчеркнула Ананьева.

При этом ждать потепления в отношениях с Россией не приходится, так как Британия остается одним из самых активных членов НАТО. «Об этом звучали заявления самого Джонсона. Кроме того, инфраструктура этих отношений настолько разрушена, и уже сделано столько резких заявлений, что даже если британское руководство и захочет двигаться в этом направлении, то будет делать это постепенно», – заключила политолог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отдал распоряжение о начале самого масштабного обзора приоритетов страны в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества с момента завершения холодной войны.

К работе привлекли основные министерства, в том числе МИД, Минобороны, Минфин, МВД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, министерство по вопросам международного развития.

Комплексный обзор проводится вслед за выходом страны из состава Европейского союза, который произошел в ночь на 1 февраля. До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.