Иосиф Пригожин назвал потенциальных участников партии Валерии «Сильные женщины»

26.02.2020, 11:21, Разное

Стали известны будущие представители организации «Сильные женщины», на платформе которой появится одноименная политическая партия его супруги Валерии. По словам Иосифа Пригожина, членами сообщества станут спортсмены и деятели шоу-бизнеса.

Известная российская исполнительница Валерия намерена попробовать себя в политике и баллотироваться в Госдумы страны. Ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал, кто войдет в партию «Сильные женщины». Это способные работать на благо общества музыканты и спортсмены. По его мнению, у данной категории лиц имеется народная любовь, они собственным творчеством смогли завоевать симпатию обычного населения, потому как понимают проблемы граждан, находясь на гастролях. Как считает Пригожин, по этой причине у артистов больше прав и возможностей попасть в государственных органах для решения необходимых задач, нежели у депутатов.

Также продюсер сказал, что Валерия начала получать большое количество сообщений после заявления о намерении пойти в политику. Люди просят помощи и поддержки, особенно в сфере правовых вопросов. Отдельно супруг знаменитости отметил, что содействие нужно пенсионерам, которых не очень сложно обмануть.