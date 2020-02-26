Гаджеты: Озвучена дата выхода смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro

26.02.2020, 11:21, Разное

Стала известна дата анонса флагманских смартфонов Realme 6 и 6 Pro. Соответственной информацией на своей странице в соцсети Twitter поделился гендиректор индийского филиала бренда Мадхав Шет.
Фирма подписала трудовой договор с артистом Болливуда Салманом Ханом, который станет ее лицом и линейки в частности. Сотрудники бренда уверены, что многочисленные пользователи оценят новые камеры в мобильных аппаратах на 64 Мп, где основная получит четыре датчика.

Смартфон Realme 6 обладает, в том числе, телеобъективом, сверхширокоугольным и ультра-макрообъективом. Базовая версия появится на рынке с врезанной в дисплей одной «фронталкой», а старшая обзаведется двойной камерой. По словам разработчиков, гаджет оснащается экраном Ultra Smooth Full HD+ с частотой обновления картинки 90 Гц. Подтверждено ранее, что девайс порадует потребителей опцией поддержки оперативной зарядки с мощностью 30 Вт. Realme принимает предзаказы на новинку по 4 марта. Старт реализации намечен на середину первого весеннего месяца.

Realme — компания из Китая со штаб-квартирой в Шэньчжэне. Помимо смартфонов, она изготавливает сумки, фитнес-браслеты и наушники. Работает фирма с 2018 года, до этого являлась подразделением другого гиганта из КНР — Oppo.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Разъяренный Александр Овечкин отлупил двух американских хоккеистов

23.01 / В Москве задержали мужчину, ощупывавшего школьниц «в поисках снюса»

20.01 / В 2021 году может выйти новый iPhone 13 с экраном MicroLED

11.02 / «Прихожу в себя»: Анастасия Костенко рассказала о своем самочувствии после вторых родов

20.01 / Скандалы: «Отпуск по цене московской квартиры»

14.01 / Дмитрий Губерниев заявил в адрес Александра Тихонова: «Не смешите мои тапочки»

26.01 / Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV получит более мощную модификацию

06.02 / В Новосибирске автомобиль снес группу пешеходов на переходе

30.12 / Ученые назвали самые перспективные профессии

20.01 / Ученые рассказали о случаях анафилактического шока после секса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика