Гаджеты: Озвучена дата выхода смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro

26.02.2020, 11:21, Разное

Стала известна дата анонса флагманских смартфонов Realme 6 и 6 Pro. Соответственной информацией на своей странице в соцсети Twitter поделился гендиректор индийского филиала бренда Мадхав Шет.

Фирма подписала трудовой договор с артистом Болливуда Салманом Ханом, который станет ее лицом и линейки в частности. Сотрудники бренда уверены, что многочисленные пользователи оценят новые камеры в мобильных аппаратах на 64 Мп, где основная получит четыре датчика.

Смартфон Realme 6 обладает, в том числе, телеобъективом, сверхширокоугольным и ультра-макрообъективом. Базовая версия появится на рынке с врезанной в дисплей одной «фронталкой», а старшая обзаведется двойной камерой. По словам разработчиков, гаджет оснащается экраном Ultra Smooth Full HD+ с частотой обновления картинки 90 Гц. Подтверждено ранее, что девайс порадует потребителей опцией поддержки оперативной зарядки с мощностью 30 Вт. Realme принимает предзаказы на новинку по 4 марта. Старт реализации намечен на середину первого весеннего месяца.

Realme — компания из Китая со штаб-квартирой в Шэньчжэне. Помимо смартфонов, она изготавливает сумки, фитнес-браслеты и наушники. Работает фирма с 2018 года, до этого являлась подразделением другого гиганта из КНР — Oppo.