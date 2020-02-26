Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе

26.02.2020, 11:19, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма, в которых рассказывается об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом.

Мультфильмы появились на сайте ведомства. В видео рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

В первую очередь, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых повышенная температура и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Также минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта нужно тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи – обрабатывать мясные продукты.

В случае повышенной температуры вместе с кашлем и затрудненным дыханием следует сразу же обращаться к врачу – это могут быть первые признаки заболевания.

Между тем министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что Киев пока не планирует еще одну эвакуацию своих граждан из Китая.

«Сегодня Украина решила выделить государственные средства из государственного резерва на эвакуацию граждан. Людей проинформировали, что за эти средства проведут только одну эвакуацию», – цитирует Скалецкую агентство УНН. 

По ее словам, сейчас только три или четыре человека захотели эвакуироваться, «ведется работа с МИД по нахождению тех авиабортов, на которых другие государства будут эвакуировать своих граждан – для того, чтобы присоединить украинцев к одному из этих бортов». 

Скалецкая отметила, что сейчас перед Киевом стоит задача помочь людям, которые хотят выехать из Китая, и найти способы вывезти их оттуда.

Ранее Глава Минздрава Украины заявила, что намерена провести вместе с эвакуированными украинцами в карантине все две недели. Она пояснила, что присутствие министра поможет успокоить население в Новых Санжарах. Однако позже сообщалось, что министр не провела в санатории и суток. Министр выехала из санатория, а позже заселилась в отдельный домик.

В Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.



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