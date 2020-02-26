Сурков о возвращении Донбасса в состав Украины: Он не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести

26.02.2020, 11:18, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, в интервью порталу «Актуальные комментарии» высказал мнение, что Украина не заслуживает, чтобы в ее состав вернулся Донбасс.

«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить (возвращение Донбасса в Украину. – «ГОРДОН»). Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», – сказал Сурков.

Он перечислил имена главарей боевиков «ДНР» и «ЛНР» и сказал, что для него они – настоящие воины. Среди прочих он назвал Александра Захарченко, Александра Ходаковского, Михаила Толстых (Гиви).

«Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война – дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились. На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой», – добавил Сурков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». 

18 февраля Путин уволил Суркова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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