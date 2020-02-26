Информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально. Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко

26.02.2020, 11:18, Новости дня

Как это работает:

– Через «источник» вбрасывают инфу, что рассматривают Тигипко на премьера.

– Все такие: какой нах…й Тигипко? Вы че? Закройте рот!

– Потом назначают того, кого хотели назначить. Маркарову, например.

– Все такие: фух, слава рептилоидам, что не Тигипко.

– Новый человек спокойно начинает работать, без лишнего шума.

В этой ситуации плохо только Тигипко. Потому что ему дают призрачную надежду.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора