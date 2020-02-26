Информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально. Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко

26.02.2020, 11:18, Новости дня

Как это работает:

– Через «источник» вбрасывают инфу, что рассматривают Тигипко на премьера.

– Все такие: какой нах…й Тигипко? Вы че? Закройте рот!

– Потом назначают того, кого хотели назначить. Маркарову, например.

– Все такие: фух, слава рептилоидам, что не Тигипко.

– Новый человек спокойно начинает работать, без лишнего шума.

В этой ситуации плохо только Тигипко. Потому что ему дают призрачную надежду.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Исполнение мечты. Подросток из Новосибирска на день стал хоккеистом «Сибири»

25.02 / РПЦ «по распоряжению правительства России» начала устанавливать видеокамеры в церквях

31.01 / Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян на необходимую оборону

30.01 / В колонии в Казахстане заключенные пожаловались, что нацгвардейцы их избили и держали на морозе. В колонии идет проверка

14.02 / Сенатор Мерфи: Демократы и республиканцы должны объединиться и вернуть американскую поддержку Украине

03.02 / Коронавирус: число жертв в китайской провинции увеличилось на 56 человек

22.01 / СТРАНА — Киев решил избавиться от Минина и Пожарского

25.01 / Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Я не мог сразу в публичном поле говорить: «Нас сбили»

13.02 / Pro-версия смартфона OPPO Find X2 появилась в Geekbench

19.01 / Умер участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика