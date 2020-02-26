Гульнара Каримова предложила властям Узбекистана $686 млн в обмен на свободу

26.02.2020, 11:18, Новости дня

Накануне в Сети появилось письмо отбывающей тюремный срок старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, адресованное нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву. Письмо Каримовой было опубликовано в инстаграме ее дочери Иман, проживающей в Лондоне, сообщает узбекская служба Радио Свобода. Отмечается, что страницу Иман Каримовой ведет группа адвокатов.

В письме Гульнара Каримова обращается к президенту Шавкату Мирзиёеву как «к человеку, которого она лично знает много-много лет». Жалуется на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела, которые, по ее словам, ведутся с большими нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Как отмечает Каримова, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества на общую стоимость $1,2 млрд, они не были засчитаны в счет погашения «нанесенного материального ущерба».

«Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием «упрощенной процедуры закрытия дела», т. е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США», – пишет в письме на имя президента Узбекистана Гульнара Каримова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она добавляет, что «от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)».

В письме Шавкату Мирзиёеву Каримова также жалуется на здоровье и говорит о том, что нуждается в серьезных операциях.

«Очень надеюсь, что мое обращение, которое по описанным причинам вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к Вам не попадали, будет встречено Вами, как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником. Мы с детьми – его внуками – верим, что спустя семь лет, мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными Вам за это», – заключает Гульнара Каримова.

Ранее, напоминает Радио Озодлик, проживающий в Лондоне сын Каримовой Ислам Каримов – младший также обращался к Шавкату Мирзиёеву, называя его учеником своего деда. Ислам просил главу государства освободить Гульнару Каримову.

Восьмого января пресс-служба Верховного суда Узбекистана подтвердила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Каримовой, он проходит в закрытом режиме. О начале этого процесса швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и дочь Гульнары Иман рассказали еще 16 сентября.

В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».

В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки» и занимался «вымогательствами».