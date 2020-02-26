Участник «Правого сектора» и бывший российский неонацист Пирожок приговорен в России к 4 годам колонии

26.02.2020, 11:08, Новости дня

Российский суд приговорил к четырем годам колонии участника запрещенной в России украинской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации «Правый сектор», — сообщили в УФСБ. — Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением права использования сети интернет и администрирования групп в течение трех лет».

Пирожок — уроженец Одессы, но долгое время жил в России. В начале 1990-х годов, проживая в Москве, он увлёкся идеями неонацизма и был приговорен к пяти годам лишения свободы за налёт на офис одной из партий, разжигание межнациональной вражды, а также подготовку теракта. После отбытия срока в 2000-х годах он уехал в Украину.

После этого, данным следствия, в 2014 году Пирожок под псевдонимом Роман Чирка вступил в Украине в состав «Правого сектора». В материалах следствия Пирожок называется вербовщиком «Правого сектора», а также создателем отряда «Хорти» («Борзые») для помощи украинским силовикам на территории сепаратистского Донбасса. Также он был противником аннексии Крыма и активно поддерживал Майдан. За все перечисленное Пирожок был задержан в Москве в апреля 2019 года.

По сообщениям ФСБ, в ходе заседания суда Пирожок частично признал свою вину, но отказался комментировать детали уголовного дела.

В 2018 году суд в Ростовской области приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы гражданина Украины Романа Терновского: он также обвинялся в участии в «Правом секторе» и пропаганде деятельности организации в интернете.